Контрабанду леса в Китай выявили в Иркутской области

Группировка незаконно вывезла из страны лесоматериалов почти на 85,6 млн рублей, сообщили SIA.RU в таможне Иркутской области.

По результатам оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что гражданин незаконно экспортировал в Китай пиломатериалы хвойных и лиственничных пород общим объемом около 20 тыс. кубометров на сумму более 85,6 млн рублей.

Кроме того, подозреваемому инкриминируется создание организованной группы, связанной с контрабандой из Иркутской области незаконно заготовленной древесины.

Новый эпизод преступной деятельности предпринимателя, выявленный иркутскими таможенниками, связан с контрабандным вывозом единолично возглавляемой им фирмой – лесэкспортером в КНР по подложным документам более 1422 кубометров пиломатериалов из сосны, лиственницы и пихты неизвестного происхождения на общую сумму 10 млн 958 тыс. рублей.

Очередное уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) стратегически важного товара (леса) в крупном размере.