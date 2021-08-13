Поиском новых антиоксидантов из байкальских микроорганизмов занимается молодая ученая из ИГУ

Первые результаты уже получены, рассказали в SIA.RU в пресс-службе.

«На сегодняшний день мы получили ряд результатов, которые показывают перспективность направления исследований. Помимо научного интереса мы видим возможное применение результатов в биофармацевтике – в области нейрофизиологии и лечения нейродегеративных заболеваний. В частности, в создании новых продуктов для восстановления организма в состояниях, вызванных нейродеструктивными процессами», – говорит сотрудница лаборатории фармацевтической биотехнологии Иркутского государственного университета Мария Дмитриева.

Первые работы по направлению начались в 2018 году по гранту РФФИ. На сегодняшний день фокус сместился с актинобактерий на микроорганизмы – оксифилы, живущие непосредственно в среде с высоким содержанием кислорода. Предполагается, что они сформировали определенные механизмы защиты от среды обитания путем синтеза антиоксидантов.

Сегодня работа по поиску новых антиоксидантов развивается коллективом ученых лаборатории фармацевтической биотехнологии ИГУ. Одной из недавних значимых публикаций научного коллектива является статья в журнале 3 Biotech. Очередные промежуточные результаты исследований опубликованы в июльском номере научного журнала FEBS Open BIO, посвященного исследованиям в области молекулярных и клеточных наук о жизни. Полная версия научных результатов в настоящий момент готовится в виде статьи в индексируемое издательство MDPI.