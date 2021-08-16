Застройщики и риелторы рассказали, как купить квартиру с помощью льготной ипотеки

1 июля программа льготной ипотеки на новострой, запущенная в апреле 2020 года, была скорректирована в основных параметрах. Теперь ипотеку с господдержкой можно получить по ставке до 7% и с единым кредитным лимитом в 3 млн рублей для всех регионах страны. 3 миллиона – однозначно, неплохое подспорье для тех, у кого есть накопления. Наряду с этим существует мнение, что для дорогого рынка недвижимости Дальнего Востока – этих средств заёмщику со средним уровнем дохода будет явно маловато. Так ли это или нет, что можно приобрести в Приморье за 3,5 миллиона, какие альтернативы предлагают банки разбирались профильные чиновники, ведущие риелторы и застройщики в эфире Медиаметрикс.



До нововведений ставка по льготному кредиту не превышала 6,5% на весь срок кредитования. В сочетании с суммой в 6 миллионов это предложение для приморцев выглядело весьма привлекательно. По словам Сергея Косикова, генерального директора агентства недвижимости «Городской риелторский центр», на данный момент ситуация выглядит следующим образом:



– Если стоит задача купить квартиру с льготной ипотекой от государства, можно рассчитывать на кредит в 3 млн, а дальше добрать стоимость своими деньгами. Квартир, которые сейчас попадают под условия программы, сейчас не так много. Если вы студент и только начинаете жить, можно подобрать студию за 3,5 миллиона – и вы сможете воспользоваться этой программой.



В 2020 году льготная ипотека значительно подогрела спрос на новострой. Однако отсутствие достаточного количества предложений всё же стало главным ценообразующим фактором. Как отмечает Наталья Моисеева, директор по развитию дальневосточного офиса «НМаркет – федеральной системы бронирования новостроек», стимулирующие программы просто-напросто вымели все конкурентоспособные предложения.

– Сегодня на сумму до 3 миллионов вы можете купить студию во Владивостоке на начальном этапе строительства или однокомнатную в пригороде. Я не могу сказать, что таких предложений масса, но в ограниченном количестве они есть, - прокомментировала Наталья Моисеева.

По данным Минстроя, за первое полугодие 2021 года приморские застройщики ввели в эксплуатацию 343 тыс. кв. м жилья. Из них многоквартирные дома занимают 234 тыс. кв. м, а индивидуальное жилищное строительство – 109 тыс. кв. м. Строится сегодня 45 многоквартирных домов общей площадью 374 тыс. кв. м, их ввод в эксплуатацию будет обеспечен в текущем году. Из них 25 домов строится на территории Владивостокского городского округа. Также запланирован ввод порядка 200 тыс. кв. м ИЖС.



– В Приморье сегодня работают около 50 застройщиков. В последнее десятилетие они ежегодно вводят порядка 600 тыс. кв. м. Задача - к 2030-му году ввести 15,7 млн кв. м жилья, то есть до 2-х млн кв. м в год. По нашим расчётам уже в следующем году объем жилищного строительства достигнет 1 млн кв. м., - рассказал Алексей Швецов, заместитель министра строительства Приморского края.

Также, на территории Владивостокского городского округа на сегодня отобраны земельные участки площадью более 45 гектар под перспективное строительство, это порядка 700 тыс. кв. м жилья. Кроме того, Минобороны сформирован перечень неиспользуемых земельных участков, расположенных на территории Приморского края – в количестве 21-го участка площадью чуть более 2-х тыс. гектар.

– Нужно понимать, что в стране экономический кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции; стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке в Приморье повысилась на 11% по отношению к аналогичному периоду 2020-го года, на вторичном рынке жилья – на 16%. Кроме того, правительством Приморского края готовится заявка в Минстрой России на получение бюджетных кредитов на строительство коммунальной, транспортной, инженерной, социальной, туристической инфраструктуры, а также на технологические присоединения, - подчеркнул чиновник.

Несмотря на то, что интересных предложений по «недвижке» становится больше, ключевая ставка Банка России также идёт в рост, а это в свою очередь предвещает повышение ставок по ипотеке.

– Пока банки заняли позицию наблюдателя: смотрим на рынок, кто первый стартует по повышению, а там уже посмотрим на ситуацию. Могу сказать одно: падать ставки, конечно, не будут. Если вы действительно рассчитывали купить жильё именно по программе льготной ипотеки, не расстраивайтесь. Ставка по ней сегодня составляет не более 7%, минимальная ставка по обычной новостройке, не субсидированная государством – это 7,6%. В принципе, разница невелика, - отметила Мария Якупова, начальник отдела ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».

