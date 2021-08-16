Жителям подтопленных домов в Баклашах предложат новые земельные участки для переселения

Проблему подтопления домов в Баклашах грунтовыми водами решить откачкой воды и ила не получится. Губернатор Иркутской Игорь Кобзев поручил найти новые земельные участки для переселения жителей подтопленных домов. Об этом он заявил во время встречи с жителями во время поездки в Шелеховский район, где 19 июля был введен режим ЧС. Кроме того, глава региона рекомендовал другим муниципалитетам с аналогичными проблемами обязательно учитывать границы зон подтопления при строительстве и развитии территории.

Как сообщил мэр Шелеховского района Максим Модин, в настоящее время в Баклашах подтоплено около 80 домов, почти все подтопленные территории – земли сельхозназначения. Есть дома, которые люди возводили без разрешения на строительство и вводили их в эксплуатацию через суд. Рядом находятся болото, озеро и затопленные карьеры. Территория болотистая. Из-за дождей там очень высокий уровень воды. Ее регулярно откачивают, отсыпали дамбу, есть переток, но это не спасает ситуацию. После того, как в одном из карьеров спустили воду, там начал осыпаться берег. В ближайшее время его начнут отсыпать скальным грунтом. Но все это временные меры.

– Это природа, с ней не поспоришь. Люди должны понимать, что они находятся в зоне риска. Откачкой воды ситуацию не исправишь. Я считаю, что муниципалитету нужно найти земельный участок, оформить его под новую застройку и предлагать людям для переселения. Эта территория должна сразу учитывать все нюансы для дальнейшего развития нового посёлка. Другим муниципалитетам с аналогичными проблемами надо серьезно заниматься этими вопросами и понимать, что порой это единственный вариант решения такой проблемы, – подчеркнул Губернатор.



Игорь Кобзев отметил, что по его поручению министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области оформляет границы зон подтопления. Они будут поставлены на кадастр, обозначены в генеральных планах развития территорий. Дальнейшее строительство там будет не возможно.