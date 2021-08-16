На 12 августа число подтвержденных случаев распространения COVID-19 в мире, по предварительным данным, достигло 205,4 млн чел., увеличившись на 644,7 тыс. чел. за 24 часа, свидетельствуют данные Johns Hopkins University.

Количество введенных вакцин составило около 4578 млн доз. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) потребует от трейдеров обязательной вакцинации. К 13 сентября трейдеры и другой персонал биржи обязаны будут пройти полную вакцинацию. Это требование не касается тех, кто не делает прививку в связи с медицинскими противопоказаниями.

Американский Сенат одобрил инвестиции в инфраструктуру на $1,2 трлн, а затем — еще $3,5 трлн на так называемую «социальную инфраструктуру». Риски инфляции по-прежнему игнорируются. Возможно, стоит покупать золото и $2000 не за горами.

Производственная инфляция в США в июле достигла 7,8% — максимума за последние 12 лет. Индекс цен производителей (PPI) в США поднялся на 7,8% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали сохранения прежних темпов на уровне 7,3%. Месячные темпы сохраняются высокие, на уровне 1% — аналитики ожидали замедления роста до 0,6%.

Стоимость сентябрьского фьючерса на газ по индексу TTF достигла 46,6 евро за МВт*ч, что эквивалентно примерно $560 за 1000 кубометров. Рост цен на газ толкает вверх цены на уголь. Общее мнение аналитиков, что эра дешевых энергоносителей подошла к концу.

На будущей неделе стоит обратить внимание на вторник, 17 августа, когда в США выйдут данные по объему розничных продаж за июль в США и состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, а в среду, 18 августа, будет опубликовано число выданных разрешений на строительство (США).

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»