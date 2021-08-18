В Иркутской области вырос спрос на вторичное жилье

В Иркутской области существенно увеличился спрос на вторичное жилье. Так, по данным Управления Росреестра в июле 2021 года было зарегистрировано 7032 права на жилые помещения по договорам купли-продажи. Это на 27% больше, чем годом ранее. По отношению к предыдущему месяцу число сделок купли-продажи жилья выросло на 3%.

Всего с начала года по договорам купли-продажи в регионе зарегистрировано 42621 право на жилые помещения. Максимальное число сделок на вторичном рынке жилья в этом году пришлось на апрель (8375 зарегистрированных прав), минимальное – на январь (1053 зарегистрированных прав).

А вот в Иркутске, напротив, спрос на вторичное жилье упал на 6%. Так, если в июле прошлого года по договорам купли-продажи оформлено 1693 права на жилые помещения, сейчас – 1591. Всего с начала года в областном центре зарегистрировано 10424 права на «вторичку». Максимальная активность была зафиксирована в апреле (1817 зарегистрированных прав), минимальная – в январе (826 зарегистрированных прав).

– После майского спада спрос на вторичном рынке жилья растет второй месяц подряд. В целом по сравнению с прошлым годом число сделок увеличилось на 36%, по сравнению с 2019 годом – на 19%. Причем по Иркутску положительная динамика не такая яркая. Число сделок со вторичным жильем в областном центре выросло по отношению к прошлому году, но практически осталось на уровне 2019-го, - отмечает руководитель Управления Росреестра по Иркутской области Виктор Жердев.