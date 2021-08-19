Николай Патрушев назвал неудовлетворительным ремонт Байкальского тракта

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев и Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей встречи обсудили вопросы качества дорожных работ и безопасности дорожного движения.

– Мы с вами сегодня проехали по дороге, которая ведет из Иркутска на Байкал, к сожалению, есть участки, где состояние дороги неудовлетворительное. Увидел, что работы ведутся, но я думаю, что качество работ, которые там проводятся, должно быть более высокое, – подчеркнул Николай Патрушев.

Напомним, в этом году ремонт Байкальского тракта проходит на участке с 32 по 42 км. Также будет отремонтировано четыре моста, которые являются составной частью автомобильной дороги «Иркутск - Листвянка».

– Мы планируем продолжить капитальный ремонт Байкальского тракта. Рассчитываем на софинансирование из федерального бюджета. Для нас это очень важно, потому что данная дорога – это визитная карточка Иркутской области, это самая короткая транспортная магистраль к озеру Байкал. И наша задача – сделать дорогу максимально безопасной и удобной для местных жителей и туристов, – сказал Игорь Кобзев.