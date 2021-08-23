На минувшей неделе рубль оказался под давлением с начала недели

На валютном рынке наблюдался уход от риска на фоне разочаровывающих экономических данных из Китая, политической напряженности в Афганистане и распространения дельта-варианта коронавируса.

Из-за локдауна в Новой Зеландии и пика числа инфицированных в Австралии, участники рынка стали покупать уходить в доллар и японскую йену.

Дополнительное давление на нацвалюту исходило от падения нефтяных котировок. За неделю нефть упала на 7,28%, до $65,03 за баррель. Из-за быстрых темпов распространения коронавируса штамма «дельта» в Азии участники рынка опасаются снижения спроса на энергоресурсы. В таких условиях у рубля был один путь — ослабление.

Доллар/рубль

За неделю рубль подешевел к доллару на 1,43%, до 74,26 руб. Цена повышалась до 74,60 руб. На всех рынках коронавирус вышел на первый план. От этого сильно пострадали нефтяной рынок, сырьевые валюты и рубль.

Для Brent критический уровень находится на $64,50. Если он не устоит, то давление на покупателей сильно увеличится, поскольку продавцам откроется дорога к уровню $60. Подешевеет нефть — подешевеет российская валюта. У покупателей уже сейчас на радаре появился уровень 75,40 руб. Если покупатели в нефти защитят уровень $60, значит, у рубля будет возможность вернуться к уровню 73,50 руб. за доллар.

Евро/рубль

За неделю рубль просел на 0,61%, до 86,86. Ослабление его против евро было меньше из-за продаж евро на валютном рынке. Цена отскочила вверх от ключевой поддержки 85,95 руб. Покупатели взяли курс на 87,35 руб. Пройдут его, переключат своё внимание на уровень 89 руб. за евро. Чтобы продавцам сохранить контроль над ситуацией и нивелировать «бычьи» настроения, необходимо закрепиться ниже 86,55 руб. а это уже будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире и ситуации на нефтяном рынке.

Индекс РТС

За неделю индекс РТС упал на 2,58%, до 1623,50 пункта. Максимум зафиксирован на уровне 1695,41. Не хватило несколько пунктов, чтобы обновить исторический максимум 1695,46.

В начале недели инвесторы игнорировали снижение европейских и американских индексов. Внешний фон изменился после выхода протоколов заседания ФРС США. Потом фокус внимания переключился на быстрое распространение дельта—штамма и бегство из рисковых активов.

Индекс РТС растерял все очки на фоне ослабления рубля и падения нефтяных котировок. К концу недели индекс SP500 отыграл потери, тогда как российским индексам не удалось повторить отскок.

На новой неделе в центре внимания остаются пандемия и саммит в Джексон Хоул. Высокая волатильность сохранится до конца недели, поскольку никто не знает, что скажет Джером Пауэлл по денежно-кредитной политике. Если опираться на свечные паттерны с недельного ТФ, то по индексу ожидается отход к уровню 1590. Отскочит цена на нефть вверх, покупатели смогут отыграть потери вслед за SP500.

Индекс МосБиржи

За неделю индекс МосБиржи снизился на 1,04%, до 3832,70 пункта. Падение началось после обновления исторического максимума на 3949,07. Падение индекса МосБиржи было значительно меньше, чем индекса РТС, из-за ослабления рубля. Тем не менее, техническая картина начинает сигнализировать о надвигающейся коррекции до 3700.

Покупатели продолжают доминировать на рынке, но из-за бегства из рисковых активов и повышенного спроса на доллар и йену, падение фондовых индексов может ускориться. Следим за ситуацией с дельта-штаммом и аппетитом к риску. Может все обойдется и российские индексы продолжат повышательное движение.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»