Как это было. Видеоцитаты II Байкальского международного форума партнеров

Завершился II Байкальский международный форум партнеров – знаковое событие в мире экономики и бизнеса Иркутской области. О главных темах форума, смотрите в нашем видео.

Главными темами деловой программы Форума стали инвестиции в региональные проекты и масштабирование бизнеса, развитие цифровой экономики и проблемы легализации майнинга, а также новые вызовы для бизнеса в лесной сфере. Экспертная группа специалистов ведущих банков и фондов рассмотрела инвестиционные проекты, которые в дальнейшем будут реализованы в Иркутской области.

Участие в БМФП – 2021 приняли представители органов власти всех уровней, дипломатических ведомств, банковских институтов, бизнес-объединений и экспортоориентированных компаний России, Китая, Кореи, Монголии, Германии, Республики Беларусь и других стран.

На сайте https://www.bmfp.ru/index.php/ru/#video доступны видеозаписи пленарного заседания и ключевых секций Форума.

Спонсорами и партнерами БМФП – 2021 выступили Байкальский банк ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ГК «Форус», Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение», крупнейшие предприятия и организации – члены палаты, представители СМИ.