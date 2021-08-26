Вакцинация беременных от коронавируса стартует в Иркутской области

Распоряжение подписано в минздраве региона.

Как пояснили SIA.RU в ведомстве, возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).

Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, поскольку существуют исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V».

Сегодня в Иркутской области на учете по беременности находится порядка 12 тысяч женщин.