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Вакцинация беременных от коронавируса стартует в Иркутской области

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Распоряжение подписано в минздраве региона.

Как пояснили SIA.RU в ведомстве, возможность иммунизации от коронавируса имеют беременные с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Согласно рекомендациям Минздрава России, прививаться против COVID-19 рекомендовано только беременным женщинам из группы риска и с 22-й недели беременности (второй триместр).  

Ставят прививку от коронавируса беременным женщинам только после консультации с врачом, поскольку существуют исключения для тех, кому по медицинским показаниям вакцинация не рекомендуется. Иммунизацию будущим мам проводят только «Спутником-V».  

Сегодня в Иркутской области на учете по беременности находится порядка 12 тысяч женщин. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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