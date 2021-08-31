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Почти 30 населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение до 6 баллов

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что сегодня в Республике Бурятия в 13:24 произошло землетрясение, его почувствовали жители почти 30 населенных пунктов.

В том числе, Нижнеангарска, Янчукана, Таксимо, Куморы, Багдарина, Майского и других. Жители почувствовали толчки до 6 баллов. Самые мощные подземные удары ощущали жители Северомуйска.

По информации республиканского МЧС, эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее поселка Северомуйск Республике Бурятия, магнитуда сейсмособытия – 5,2 балла.

Землетрясение также ощутили жители Иркутской области в 13 населенных пунктах.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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