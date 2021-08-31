Почти 30 населенных пунктов Бурятии почувствовали землетрясение до 6 баллов

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что сегодня в Республике Бурятия в 13:24 произошло землетрясение, его почувствовали жители почти 30 населенных пунктов.
В том числе, Нижнеангарска, Янчукана, Таксимо, Куморы, Багдарина, Майского и других. Жители почувствовали толчки до 6 баллов. Самые мощные подземные удары ощущали жители Северомуйска.
По информации республиканского МЧС, эпицентр находился в 24,8 км юго-западнее поселка Северомуйск Республике Бурятия, магнитуда сейсмособытия – 5,2 балла.
Землетрясение также ощутили жители Иркутской области в 13 населенных пунктах.
Читайте также:
23 августа 2021