Жители восьми муниципалитетов Иркутской области почувствовали землетрясение 6 сентября

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщило, что землетрясение, произошедшее 6 сентября, почувствовали жители восьми муниципалитетов Иркутской области.

«Землетрясение ощущалось на территории восьми муниципальных образований Иркутской области. Наиболее интенсивное, до 3 баллов, – в городе Иркутске, Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах», – отметили в МЧС.

Напомним, сейсмособытие произошло в 15:47 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в Нижнеудинском районе Иркутской области, в 78 км от села Орлик в Республике Бурятия и в 90 км от села Алыгджер Нижнеудинского района Приангарья.