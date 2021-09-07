Фонд «Промсвязь – Перспективные вложения» вошел в Топ-10 лучших по доходности за год

Паевой инвестиционный фонд «Промсвязь – Перспективные вложения» под управлением управляющей компании «Промсвязь» вошел в ТОП-10 лучших по доходности, по данным информационного портала Investfunds.ru на 30 июля 2021 года. Прирост стоимости пая за период с 31.07.2020 по 30.07.2021 составил +42,00%.

Рэнкинг паевых фондов Investfunds составлен на основе показателей доходности 145 открытых, интервальных и биржевых ПИФов с активами более 500 млн рублей.

Стратегия ПИФа «Промсвязь-Перспективные вложения» предусматривает инвестиции в ценные бумаги эмитентов с хорошими финансовыми показателями в ожидании раскрытия их внутренней стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной конъюнктуры происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, по включенным в портфель акциям могут начисляться дивиденды, которые реинвестируются.

Фонд ориентирован на инвесторов, которые рассчитывают на активное управление портфелем, ожидают высокую потенциальную доходность, сравнимую с результатами рынка акций, и обладают высокой толерантностью к риску.