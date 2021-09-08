Как природосберегающие технологии помогают реализовать проект «Патроны Парк»

На 19-м километре Байкальского тракта завершается строительство концептуального поселка «Патроны Парк». Проект комплексного освоения территории на землях ДОМ.РФ реализуется коммерческим партнерством Meta_Estate совместно с ГК «ВостСибСтрой». О том, какие эко-технологии, применяемые в строительстве, оказались востребованными у иркутян, Газете Дело рассказал руководитель проекта Дмитрий Кузнецов.

Строительство загородного поселка бизнес-класса «Патроны Парк» на 19-м километре Байкальского тракта Meta_Estate ведет с 2018 года. Уже в следующем году девелопер планирует завершить проект, включая благоустройство. Реализовать поселок в кратчайшие сроки, по словам девелопера, помогает именно экологический формат: идеи «поселка в лесу», «органической архитектуры», предполагающей единение с природой, стремление к гармонии и целесообразности, нашли большой отклик у покупателей.

По словам Дмитрия Кузнецова, потребность в экологичности жилья сформировалась довольно давно: причиной стало глобальное ухудшение экологии практически на всей планете. Однако само понятие экологичности за последние годы изменилось: сегодня мало выбрать для проживания экологически чистый район, построить дом из качественных материалов, которые не «фонят», и сделать панорамные окна, обеспечивающие связь с природой.

В «Патроны Парке» eco-friendly подход и забота о природе проявляются и на стадии проектирования дома, и на стадии последующего проживания. Дмитрий выделил четыре ключевых природосберегающих технологии, которые применяются в поселке.

1. Сохранение сосен на участке

– Мы начинаем работу с четкого генплана каждого участка: смотрим на рельеф, ландшафт, расположение сосен. При проектировании дома деревья являются для нас неотъемлемыми ограничителями: стараемся расположить дом так, чтобы как можно меньше сосен пострадало при строительстве. Дома в «Патроны Парке» служат естественным продолжением окружающей среды – мы строим между деревьев, а не вместо них.

2. Без ущерба для почвы

– Как правило, на участке мы возводим несколько строений. Место, где будет строиться, например, гараж, используется и как подъезд к дому, и как площадка для хранения материалов. Для подъезда строительной техники пользуемся одной узкой дорожкой. Почвенный слой на участке сохраняется максимально. Когда дом построен, техника выходит с участка – и гараж строится уже с дороги.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

3. Коммуникации – без траншей

– Все инженерные сети в поселке мы делаем методом горизонтального бурения: грунты это позволяют. Часто копаем вручную, чтобы не повредить корневую систему сосен. Экскаватор проходит там, где это возможно, а вокруг деревьев строители аккуратно работают лопатами: положили кабель – засыпали обратно – дерево не пострадало.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

4. «Энергоэффективный» дом

– Применение энергосберегающих инженерных систем позволяют сделать экологичным и само проживание в «Патроны Парке». Задача – сделать дома энергоэффективными в сибирских условиях – была нетривиальной: большинство технологий, которые применяют на западе, при наших температурах просто не работают. Но мы нашли надежные конструктивные и инженерные решения, которым не страшна сибирская зима, и предложили покупателям пакет «Энергоэффективный дом». Его реализация позволяет минимизировать затраты на эксплуатацию дома, жить комфортно и с минимальным ущербом для природы.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

По мнению Дмитрия Кузнецова, экологичность и энергоэффективность – это долгосрочные тренды, влияние которых будет усиливаться с каждым годом: «Чтобы дом, который мы строим сегодня, не устарел морально, не вышел из моды и не потерял в стоимости уже завтра, он должен соответствовать стандартам энергоэффективности, актуальным через 20 лет».

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«Будущее – за комплексным освоением территорий»

Объемы ИЖС в Иркутской области на сегодняшний день превышают 60% от общего ввода жилья в эксплуатацию. В 2020 году в регионе зарегистрировали 645,2 тысячи квадратных метров такого жилья – почти вдвое больше, чем в 2017 году. До 2030 года в Приангарье намерены построить 6,9 миллиона квадратных метров индивидуального жилья: такие планы озвучил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона убежден, что развивать загородный рынок необходимо за счет комплексного освоения территорий. Руководитель проекта «Патроны Парк» Дмитрий Кузнецов разделяет это мнение.

– Пока ИЖС растет в большинстве случае за счет неконтролируемого, стихийного, массового строительства. Развивать цивилизованный загородный рынок можно только при комплексном развитии территорий, создавая проекты, обеспеченные инженерной, коммерческой, социальной инфраструктурой, выдержанные в едином архитектурном стиле, органично вписанные в природный ландшафт, востребованные рынком и понятные банкам с точки зрения кредитования застройщиков и развития ипотеки.

Поселок "Патроны Парк". Фото из архива компании

По словам Дмитрия, позитивный опыт проекта «Патроны Парк» может быть полезен при разработке стандартов в загородном строительстве: многие решения девелопера, проверенные временем и востребованные реальным рынком, можно тиражировать и применять при проектировании типовых проектов в сегменте ИЖС на региональном рынке. После завершения строительства поселка «Патроны Парк» Meta_Estate намерена и дальше развивать малоэтажное строительство в регионе. Девелопер уже ведет переговоры с ДОМ.РФ о комплексном освоении двух других участков в пригороде Иркутска.

– Обязательно примем участие в аукционе, – говорит Дмитрий. – У нас уже разработана идея, продукт, мы понимаем, какую концепцию можно реализовать на этих площадках, что будет востребовано и можно будет построить в короткие сроки, создав людям комфортные условия проживания. Кроме того, мы высоко ценим наш опыт продуктивного и слаженного сотрудничества с ДОМ.РФ.