Землетрясение в 2-3 балла произошло в Иркутской области

Землетрясения в Туве и Иркутской области произошли 10 сентября, сообщает "Интерфакс".

Подземный толчок магнитудой 3,9 зафиксирован в Тоджинском районе Тувы на границе с Иркутской областью, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН. По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 01:36 мск в пятницу землетрясения находился в 343 км северо-восточнее Кызыла и примерно в 50 - 60 метрах от границы с соседним регионом. Интенсивность сотрясений в эпицентре - 4,7 балла по шкале MSK-64.

Еще одно землетрясение в пятницу зафиксировано на территории соседнего Нижнеудинского района Иркутской области: в 03:24 мск магнитудой 4,5, а в 05:14 мск - магнитудой 3,1.

На сайте Байкальского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщается, что по его данным подземный толчок в 3:24 мск имел магнитуду ниже - 3,9. Землетрясение 2-3 балла ощутили жители поселка Алыгджер Нижнеудинского района Иркутской области (75 км от эпицентра), который является административным центром уникальной горной области Тофалария в Восточном Саяне.

Напомним, что предыдущее землетрясение в Нижнеудинском районе Иркутской области произошло 6 сентября. Магнитуда в эпицентре – на границе Нижнеудинского и Окинского районов – достигала 7,6 баллов.Толчки в 3-4 балла ощущались в Иркутске, в 3 балла в Нижнеудинске.