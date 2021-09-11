Жителю Иркутска придется выплатить 1,5 млн рублей за незаконный майнинг криптовалюты

Ленинский районный суд Иркутска осудил местного жителя, который незаконно добывал криптовалюту, и постановил выплатить 1,5 млн рублей в пользу энергосбытовой компании, сообщается на сайте суда.

Установлено, что между сторонами был заключен договор на предоставление электричества для бытовых нужд. Однако когда компания узнала, что мужчина использует энергию для других целей – майнинга, пересчитала иркутянину плату по коммерческому тарифу и потребовала выплатить указанную выше сумму.

В суде мужчина отрицал, что добывает криптовалюту и уверял, что использует электроэнергию для бытовых целей – производства дистиллированной воды. Иркутянин также отметил, что к моменту разбирательств он демонтировал и продал котел для ее кипячения, однако ему не удалось доказать эти факты.

Суд сделал вывод, что электроэнергия тратится не только на бытовые нужды и удовлетворил требования истца – энергосбытовой компании. Ответчику не удалось оспорить это решение.