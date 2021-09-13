Пострадавшие в авиакатастрофе в Иркутской области получат деньги в течение двух-трех дней

Правительство Иркутской области в течение двух-трех дней выплатит материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе в Казачинско-Ленском районе. Средства выделят из резервного фонда региона. Об этом сообщили 13 сентября во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, которое провел Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Сейчас глава региона находится в селе Казачинское, куда он прилетел, прервав рабочую поездку по территориям.

Семьям погибших выплатят по одному миллиону рублей. Пострадавшим в тяжёлом состоянии – 500 тысяч рублей, в среднем – 250 тысяч, получившим легкие травмы – 100 тысяч рублей. Также все пострадавшие имеют право на получение единовременных денежных выплат в результате возникновения чрезвычайной ситуации.

Вечером 12 сентября самолет L-410, выполнявший рейс Иркутск – Казачинское, совершил жесткую посадку. На борту находилось 14 пассажиров и два пилота, 12 человек выжили. В настоящее время на лечении в Казачинско-Ленской районной больнице остаются восемь пострадавших, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Троих мужчин в стабильно тяжелом состоянии перевезли в Иркутскую областную клиническую больницу.