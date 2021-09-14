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Ледокол «Ангара» возобновляет прием посетителей с 14 сентября

К осмотру доступны не все помещения ледокола, сообщил SIA.RU в пресс-службе музея.

Можно посетить постоянно действующую экспозицию «По волнам славного моря Байкал», выставку музея оптических иллюзий «Фантаст», а также машинное и котельное отделения судна.

  • Режим работы останется прежним: с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.
  • Стоимость билетов: для взрослых – 150 рублей, для школьников и пенсионеров 70 рублей.
  • Предварительная запись по телефону: 35-81-48.

При посещении музея необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, что с 8 июня текущего года ледокол «Ангара» был закрыт для посещения в связи с капитальным ремонтом. По окончании ремонта в конце ноября посетители смогут увидеть ранее не доступные для осмотра шлюпочную палубу и нос судна.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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