Ледокол «Ангара» возобновляет прием посетителей с 14 сентября

К осмотру доступны не все помещения ледокола, сообщил SIA.RU в пресс-службе музея.

Можно посетить постоянно действующую экспозицию «По волнам славного моря Байкал», выставку музея оптических иллюзий «Фантаст», а также машинное и котельное отделения судна.

Режим работы останется прежним: с 10.00 до 18.00 ежедневно, кроме понедельника.

Стоимость билетов: для взрослых – 150 рублей, для школьников и пенсионеров 70 рублей.

Предварительная запись по телефону: 35-81-48.

При посещении музея необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Напомним, что с 8 июня текущего года ледокол «Ангара» был закрыт для посещения в связи с капитальным ремонтом. По окончании ремонта в конце ноября посетители смогут увидеть ранее не доступные для осмотра шлюпочную палубу и нос судна.