БрАЗ – это мощь, возможности, ресурсы! – Александр Карелин

В Братске побывал Александр Карелин, человек, чье имя известно далеко за пределами России. Свой рабочий визит чемпион, государственный и политический деятель, Герой России начал с поездки на Братский алюминиевый завод, сообщили SIA.RU в пресс-службе компании.

– Сегодня с рабочим визитом на Братском алюминиевом заводе человек-легенда. Это очень важное событие для нас, большая честь, – рассказал Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа. – Александр Карелин – уникальный человек, великий спортсмен. Я сам в детстве немного занимался борьбой. Но то, чего достиг он, мне даже представить сложно.

В годы спортивной карьеры Карелин трижды брал Олимпийское золото по греко-римской борьбе, 12 раз завоевывал титул чемпиона Европы. Стал абсолютным чемпионом мира и даже попал в книгу рекордов Гиннесса, как борец, который за 13 лет не проиграл ни одной схватки.

Легенду российского спорта металлурги встретили аплодисментами. Александр Карелин провел встречу с заводчанами, отвечал на вопросы, а затем вручил отличившимся русаловцам почетные грамоты и благодарность губернатора Иркутской области.

– Очень было радостным и очень волнующим получить такую награду лично из рук олимпийского чемпиона, очень волнительно, – поделилась Светлана Лозовая, сотрудник Братского алюминиевого завода. – Это награда за добросовестный труд. Я 35 лет работаю на заводе.

Александр Карелин в Братске не в первый раз, город поразил его произошедшими к лучшему переменами. Выдающийся спортсмен отметил и роль РУСАЛа в этом позитивном процессе. Сейчас в рамках новой федеральной программы развития Сибири у крупного промышленного центра, каким является Братск, большие перспективы. Город с такой серьезной производственной базой, как, например, Братский алюминиевый завод, имеет все шансы на развитие, считает Карелин.

В этом году БрАЗ отметил 55-летний юбилей, депутату Государственной Думы пяти созывов эта дата показалась очень символичной.

– Возраст планов, возраст свершений. Молодой хороший энергичный возраст. И, когда мы говорим о продуктивном долголетии, к юному возрасту – 55-летию завода - это относится буквально, – прокомментировал Александр Карелин. – Здесь красивые, замечательные люди. Здесь мощь, здесь возможности, здесь ресурсы! Поэтому поздравляю всех ветеранов, сотрудников, работников завода, семьи с этим замечательным юбилеем!

После часового общения с заводчанами состоялась фотосессия. Желающих сняться на память с почетным гостем оказалось очень много. После посещения БрАЗа Александр Карелин осмотрел спортивные объекты Братска и встретился с юными воспитанниками школы дзюдо.

По материалам ТРК Братск и БСТ