Назван ТОП туристических направлений лета 2021 года

Данные приводит национальная система бронирований отелей Bronevik.com.

ТОП-направлений лета 2021:

Санкт-Петербург;

Краснодарский край;

Москва;

Крым;

Свердловская область;

Московская область;

Ростовская область;

Новосибирская область;

Нижегородская область;

Татарстан.

Санкт-Петербург и Краснодарский край – самые топовые туристические направления для отдыха в России. Третий этап туристического кешбэка, даты бронирований которого пришлись с середины по июнь, задал хороший темп на начало лета. В июне эти 2 направления шли с одинаковой скоростью бронирований: с одной стороны – море, с другой стороны – чемпионат мира по футболу. Краснодарский край лидировал по общему количеству бронирований в конце июля, но с августа стал уступать позиции Санкт-Петербургу в связи с введенными ограничениями. Нужно отметить, что количество аннуляций в связи с ограничениями в Краснодарском крае не повысилось, но упущенная выгода курортных городов составила около 30%.

Москва, несмотря на вводимые ограничения в связи с коронавирусной повесткой, замыкает 3-ку лидеров. В Москве огромный выбор городских отелей с возможностью отдыха в SPA-зонах. Также не будем забывать про туристический потенциал, афишу мероприятий, парки Москвы и доступные билеты почти из любого города России.

Крым – еще один кусочек моря, готовый принять сотни тысяч туристов со всей России. И пусть пока не все туристы довольны сервисом, в том числе в отелях и гостиницах полуострова, но природа, горный крымский воздух и море – точно стоят 4 места в нашем рейтинге.

Пик бронирований в Екатеринбурге пришелся на даты проведения Иннопрома-2021. В начале июля в Екатеринбурге было не найти свободного номера.

Московская область занимает 6 место в нашем рейтинге, так как славится своими отелями со SPA-комплексами, возможностью искупаться не только в бассейне, но и водоеме, прогуляться в лесу и, конечно, пожарить блюда на мангале.

Самыми популярными городами в Ростовской области для посещения летом 2021 стали Ростов-на-Дону и Таганрог. Отдохнуть на Дону, почему бы и нет. Азовское море – тоже отличный вариант для отдыха летом, особенно с детьми.

Новосибирская область – кажется, совершенно не туристический регион, но погодите делать выводы. В центре Сибири есть что посмотреть. Летом стоит жара от 30 градусов, а до Байкала и Алтая можно доехать на машине.

Этим летом Нижегородскую область действительно посетило много туристов – как-никак 800-летие Нижнего Новгорода.

Татарстан. У Казани отличная транспортная доступность – хочешь на самолете, хочешь на поезде или теплоходе. Летом, как правило, держится отличная погода. Красивый исторический центр и гастрономические туры по заведениям татарской кухни.