С начала года цены на потребительские товары и услуги в Иркутской области выросли на 7%

Данные приводит Иркутскстат.

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в августе составил 100,59%, в том числе на товары – 100,49 %:

продукты питания (без алкогольных напитков) – 99,39%,

алкогольные напитки – 100,26%,

непродовольственные товары – 101,42%.

платные услуги – 100,92%.

В августе снизились цены на ряд продовольственных товаров, однако рост все же присутствовал.

Цены на лимоны и апельсины выросли на 14,5% и 3,5% соответственно, их можно приобрести за 204 и 143 рубля за кг. На 9% подорожали сухофрукты (248 руб.\кг) и лук (44 руб./кг). Выросли цены на сахар (3%, 63 руб./кг), а также на сахаросодержащие изделия - шоколадные конфеты и печенье на 2%, кексы, рулеты и торты – 1,5%

Цены на многие ее виды значительно снизились – помидоры подешевели на 32%, огурцы, свекла и морковь – на 17-18%, картофель – на 12%, капуста на 7%. Кроме того, подешевел виноград - на 18% и бананы – на 7%.

Из непродовольственных товаров в августе наблюдался рост цен на двухкамерные холодильники (5,7%) и телевизоры (4,6%), их средняя цена составляет 35 тыс. руб. и 29 тыс. руб. соответственно. Мыло хозяйственное и стиральный порошок тоже подросли в цене (на 5,3 и 4,3 % соответственно), их средняя стоимость составляет 38 руб. за 200 гр. и 177 руб./кг.

В августе выросли цены на моторное топливо, особенно подорожало газовое топливо (28,5%). Цены за литр бензина и дизельного топлива росли не так резко:

Дизельное топливо – 0,6%, 54 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-92 – 2,4%, 47,52 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-95 – 3%, 51 руб.

Бензин автомобильный марки АИ-98 и выше – 5%, 59,5 руб.

Из наблюдаемых лекарственных препаратов в августе подорожали корвалол (7,5%), валокордин, винпоцетин, ибупрофен (2%).

В августе зафиксировано повышение стоимости авиаперелетов – на 16,9%, цена железнодорожных билетов выросла в среднем на 3,2%.

Повысилась стоимость услуг в сфере туризма на 5,2%, из них на внутренний туризм рост составил 5,7%, а в сфере зарубежного туризма – 3,5%.

Ремонт жилищ обойдется дороже на 3,6%. На 3% повысилась стоимость печати цветных фотографий.