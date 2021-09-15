Турция остается мировым лидером по росту цен на жилье

Россия на десятом месте.

Международная консалтинговая компания Knight Frank обновила индекс (есть у SIA.RU) цен на жилую недвижимость по итогам II квартала 2021 года. Согласно данным исследования, за год цены увеличились в среднем на 9,2% в 55 странах (+4,7% годом ранее).

Абсолютным лидером шестой квартал подряд становится Турция (+29,2%), второе место заняла Новая Зеландия (+25,9%), третье разделили США и Словакия (+18,6%). Россия за год переместилась с 14 (+8,1%) на десятое место рейтинга с динамикой цен +14,4%.

Марина Шалаева, региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank: «Сейчас мы наблюдаем постепенное снятие карантинных ограничений и возобновление авиасообщения, благодаря чему у клиентов появляется долгожданная возможность просматривать объекты недвижимости лично. Россияне продолжают интересоваться зарубежными направлениями как для собственного проживания, так и с целью инвестирования для сохранения капитала и получения арендного дохода.

В рейтинге зафиксирован активный рост цен на недвижимость в таких востребованных локациях для россиян, как Великобритания (+13,2%), Швейцария (+7,1%) и Франция (+5,8%). В особенности отчетливо виден инвестиционный спрос на Лондон – он связан в том числе с высокой активностью хайнетов всего мира. Постепенное восстановление цен, начавшееся после Brexit и затишья в пандемию, привело к растущему спросу на фоне привлекательных цен и возможности приобретения недвижимости на условиях выгодной рассрочки, вкладывая всего 10% в качестве первоначального взноса. В Португалии и Греции прирост цен продолжает стимулироваться программой ВНЖ».

Данные по континентальному Китаю относятся к первичному рынку. Данные по Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипру, Чешской Республике, Эстонии, Франции, Греции, Венгрии, Израилю, Италии, Японии, Латвии, Люксембургу, Малайзии, Марокко, Польше, Румынии, Словении и Испании по состоянию на I квартал 2021 года.