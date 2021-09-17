БрАЗ присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес»

На карте всероссийской акции «Сохраним лес» новая точка – к ней присоединился Братск. Молодые сосны высадили в пригороде, на месте деревьев, уничтоженных пожаром несколько лет назад, сообщили SIA.RU в пресс-службе.

Участниками акции стали представителя различных учреждений и предприятий, в том числе и волонтёры Молодежного совета Братского алюминиевого завода. Ребята - постоянные участники благотворительных и экологических акций. Благодаря молодым металлургам в городе и его окрестностях появились сотни молодых деревьев.

– Молодёжный совет БрАЗа - волонтёрская организация. Поэтому, когда нас пригласили участвовать в этой акции, мы не раздумывая согласились, – рассказала Наталия Явкина, руководитель Молодёжного совета БрАЗа.

«Сохраним лес» это третья по счету акция, в которой принимали участие бразовцы этой осенью. Ранее молодежный совет озеленял Парк Металлургов и территорию «Центра помощи и спасения», построенного в прошлом году компанией РУСАЛ для лечения больных коронавирусом. С инициативой строительства выступил основатель компании Олег Дерипаска.