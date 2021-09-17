Новую подстанцию скорой медицинской помощи открыли в центре Иркутске

Шестую подстанцию разместили на улице 3 июля в Иркутске. В территорию обслуживания входит центральная часть города, правый берег Ангары от плотины ГЭС до Маратовского кольца, Академический мост с прилегающими транспортными развязками, Глазковский мост, острова Юность и Конный, мкрн. Затон.

Как сообщает пресс-служба правительства области, в новом подразделении планируют разместить 10 бригад СМП.

Как отметил глава областного минздрава Яков Сандаков, создание новой подстанции позволит сократить время доезда до места нахождения пациента в центре города. При экстренных вызовах время начала оказания медицинской помощи критически важно.