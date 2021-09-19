Названы богатейшие семьи мира с состоянием больше 100 млрд долларов

Издание Bloomberg составило и опубликовало рейтинг богатейших семей мира, состояние каждого участника первой пятерки списка оценивается в сумму более 100 млрд американских долларов.

Пятую строчку заняла династия Аль Сауд, правящая Саудовской Аравией. Ее состояние оценивается в 100 млрд долларов. Многие члены королевской семьи зарабатывают деньги на посредничестве в государственных контрактах и ​​сделках с землей, а также путем создания предприятий, обслуживающих государственные компании.

На четвертой строчке французская компания Hermes, которой владеет семья Эрме в шестом поколении. Эта фирма класса люкс знаменита сумками Birkin, стоимость которых может достигать сотен тысяч долларов, а также другими предметами роскоши. Стоит отметить, что выручка часового подразделения компании почти удвоилась в первом квартале текущего года по сравнению с годом ранее. Состояние семейства оценивается в 111,6 млрд долларов.

Третью позицию заняла семья Кох, которой принадлежит американский промышленный холдинг Koch Industries. Напомним, что братья Фредерик, Чарльз, Дэвид и Уильям унаследовали эту нефтяную фирму от отца Фреда. Братская вражда за контроль над компанией в начале 1980-х вынудила Фредерика и Уильяма покинуть семейный бизнес, а Чарльз и Дэвид остались. Состояние бизнесменов оценивается в 124,4 млрд долларов. Годовой доход предприятия – 115 млрд долларов.

Вторую позицию эксперты отдали семейству Марс, которому принадлежит кондитерская и продуктовая компания Mars, базирующаяся в США. Бизнес, который создал Фрэнк Марс в 1902 году в 19 лет, наиболее известен благодаря конфетам M&Ms, батончикам Milky Way и Snickers. Состояние семьи оценивается в 141,9 млрд долларов.

Самой богатой же на данный момент является семья Уолтон, которой принадлежит 48% розничной торговли ритейлера Walmart. Walmart – крупнейший в мире розничный торговец по размеру выручки с объемом продаж в 559 млрд долларов в более чем 10500 магазинах по всему миру. Состояние семейства оценивается в 238,2 млрд долларов.