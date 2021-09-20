Команда Иркутской области победила на всероссийских соревнованиях по кёрлингу

Команда Иркутской области заняла первое место на всероссийских соревнованиях по кёрлингу среди смешанных пар, которые с 14 по 20 сентября проходили в Санкт-Петербурге. Еще одна команда нашего региона завоевала бронзу, сообщили SIA.RU в администрации области.

В турнире​ приняли​ участие 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской областей и Красноярского края. ​По регламенту соревнований на первом этапе команды были поделены на четыре группы (по пять команд в каждой), в группах сыграли​ по кругу.

Далее прошли​ игры плей-офф – четвертьфиналы, полуфиналы, финал и матч за третье место. ​

По итогам игр победу одержала иркутская команда "Комсомолл 2" (Валерия Денисенко и Кирилл Палагней). Бронзовым призёром стала команда Приангарья "Комсомолл 3" в составе Нины Поликарповой и Андрея Дудова. Серебро выиграли спортсмены Новосибирской области. Ребята тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва "Россия" под руководством Анны Трухиной.