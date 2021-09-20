В Усолье-Сибирском построили новую подстанцию

В городе Усолье-Сибирское построена новая подстанция. Как сообщает пресс-служба ОГУЭП «Облкоммунэнерго», решение о строительстве было принято после подтопления острова Варничный зимой 2021 года. Тогда из-за подъема уровня воды в Ангаре произошло отключение электроэнергии у 435 абонентов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил вынести распределительную подстанцию из зоны затопления и завершить работы к сентябрю 2021 года.

В сжатые сроки была разработана рабочая и сметная документация по переносу подстанции на новое место, проведены конкурсные процедуры и выбран подрядчик. Новая КТПН-6/0,4кВ установлена по ул. Мира на возвышенном месте материковой части.

– Произведен монтаж новых распределительных сетей 6-0,4кВ и переподключение потребителей к новой построенной распределительной подстанции. Перенос подстанции на новое, более безопасное место позволит повысить надежность энергоснабжения потребителей острова Варничный, – говорится в сообщении «Облкоммунэнерго».