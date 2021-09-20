Общегородской субботник пройдет в Иркутске 25 сентября

Принять участие в субботнике могут все желающие, сообщили SIA.RU в мэрии.

Чтобы получить инвентарь и выбрать территорию для субботника, жителям необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.

Напомним, что 15 мая в Иркутске уже состоялся субботник. На уборку города вышло свыше 6000 человек. Порядок наводили на 44 территориях во всех районах Иркутска.

Дополнительную информацию о проведении общегородского субботника можно получить по следующим телефонам: Свердловский округ – 52-03-51; Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16; Октябрьский округ – 52-03-20, 52-02-48; Правобережный округ – 52-04-07, 52-02-07.