Над фондовым рынком нависла угроза китайского кризиса

К вечеру понедельника, 20 сентября, российский фондовый рынок падал. Индекс РТС понизился на 2,3%, а рублёвый индекс МосБиржи просел поменьше, на 1,5%. Падение российских акций спровоцировано в основном негативными новостями из-за рубежа, отмечает Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

– Так, в Китае возможен долговой кризис из-за дефолта крупной строительной компании Evergrande Group, который, в свою очередь, может привести к кризису банковской системы и нивелировать ранее не подлежащий сомнению восстановительный рост экономики КНР после пандемии. Кроме того, рынок напряжённо ожидает заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла относительно сроков начала сворачивания мягкой монетарной политики после объявления решения по процентным ставкам 22 сентября.

На падающем рынке в понедельник лидируют в росте акции золотодобытчиков Petropavlovsk (+3,83%), Polymetal (+1,56%) и «Полюс» (+1,54%), что связано с растущей ценой золота. Динамику хуже рынка в понедельник показали обыкновенные и привилегированные акции «Мечела», потерявшие в стоимости, соответственно, 10,2% и 6,26%, вероятно, в связи с выходом из капитала компании крупного финансового инвестора.

Цена нефти марки Brent в понедельник с утра резко шла вниз, к вечеру потеряв 1,15% и опустившись ниже $74,50 за баррель, скорее всего, на опасениях возможного экономического кризиса в Китае, а также в связи с бегством капиталов из высокорискованных активов в доллар США.

Мы полагаем, что завтра индекс РТС может провести торги в диапазоне 1700-1720 пунктов, а индекс МосБиржи – в интервале значений 3970-3990 пунктов.