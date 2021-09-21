«Неформальные каникулы» пройдут в Иркутске с 25 по 31 октября

В каждом административном округе города будут организованы учебные занятия, мастер-классы, мастерские, публичные лекции для школьников, студентов и их родителей, бабушек и дедушек, рассказали SIA.RU в мэрии.

Основная цель «Неформальных каникул» – организация совместного досуга школьников, их родителей, бабушек и дедушек во время каникул.

Заявки на участие можно отправить в срок до 8 октября 2021 года на электронную почту: irk-edu@admirk.ru в соответствии с Приложением №1. Дополнительную информацию о проекте можно получить по телефону: 52-04-14, 52-04-15, 52-04-77.