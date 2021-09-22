Уровень безработицы в Иркутской области сократился в пять раз

Сейчас он составляет 1,2%. Показатель соответствует данным до начала пандемии, сообщили SIA.RU в администрации региона.

Глава региона отметил, что в период распространения коронавирусной инфекции в сентябре 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Приангарье достиг пиковых значений – до 5,5%.

В результате принятых мер удалось снизить этот показатель до 2,5%, численность безработных на конец 2020 года составила 28,7 тыс. человек. Было трудоустроено 66,7 тыс. граждан, обратившихся за поиском работы, что в 1,4 раза больше, чем в 2019 году.

По итогам восьми месяцев этого года Иркутская область по уровню регистрируемой безработицы занимает второе место среди регионов СФО (первое место у Красноярского края – 1,0%, третье – Кемеровская область, 1,5%).