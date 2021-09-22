Иркутская область в этом году дважды стала победителем всероссийских соревнований по конному троеборью 

Троеборье – одна из сложнейших и опаснейших дисциплин в конном спорте. И в этом году спортсмену из Иркутской области удалось дважды показать лучший результат на России.

Спортсмен КСК «Пивоваровский», мастер спорта Игнат Екишев занял в Абакане первое место на Всероссийских соревнованиях по троеборью, посвящённых Александру Магдалину». Игнат Екишев на Хеопсе (владелец Надежда Дун) блестяще выступил на дистанции CCN 2*L (манежная езда, кросс, конкур) и принесли вторую в этом году чемпионскую медаль в копилку сборной Иркутский Области. В соревнованиях принимали участие всадники из Новосибирской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Кемеровской области, Иркутской области.

В конце августа мастер спорта по троеборью Игнат Екишев выступил на Всероссийских соревнованиях по троеборью, которые проходили в городе Березовском Кемеровской области. Со своим конем Хеопсом он занял 1 место. Во всероссийских соревнованиях принимали участие спортсмены из Кемеровской области, Новосибирска, Курской области, Алтайского края, Красноярского край, Республики Алтай и Томской области. Иркутскую область на соревнованиях представил спортсмен КСК «Пивоваровский» Игнат Екишев.