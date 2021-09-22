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СК проводит доследственную проверку на месте ДТП в Кутулике с участием школьного автобуса

СК РФ по Иркутской области начал доследственную проверку на месте ДТП с участием школьного автобуса в Заларинском районе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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В настоящее время на месте работают следователи и сотрудники полиции. Следствием будет изучена необходимая техническая документация. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сегодня в дневное время на трассе «Сибирь» вблизи поселка Кутулик Иркутской области произошло столкновение школьного автобуса и автомобиля УАЗ. В автобусе находилось 18 детей, учащиеся 2, 4, и 9 классов, трое взрослых сопровождающих и водитель.  В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили ребенок 2011 года рождения, сопровождающий, водитель автобуса, водитель УАЗ. Они доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Остальные дети, находившиеся в автобусе, направлены на медицинское обследование. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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