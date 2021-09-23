Застройщика школы в Слюдянке обвиняют в хищении 890 тысяч рублей

Столько он выручил за размещение строительного мусора на несуществующем полигоне, сообщили SIA.RU в прокуратуре области.

По версии следствия, 50-летний житель Иркутска, являясь руководителем фирмы-застройщика, отразил в документах недостоверные сведения о якобы понесенных расходах на размещение отходов, образовавшихся в ходе строительных работ.

На основании указанных документов на счет коммерческой фирмы из бюджета необоснованно перечислили более 890 тыс. рублей. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.