В топ самых дорогих вакансий на удаленке вошел работодатель из Иркутска

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал (исследование есть у SIA.RU) самые привлекательные вакансии для удавленников в Москве и других городах России и мира.

Работодатель из Иркутска занял девятую строчку рейтинга с вакансией DevOps-инженера. Данному специалисту на удаленке готовы платить от 250 до 300 тыс. рублей в месяц. Компания помогает сотрудникам с развитием личного бренда, компенсирует профильное обучение и предоставляет возможность обучения внутри компании.

На первом месте находится должность full stack-разработчика в польской компании с опытом работы от 3-х лет и заработной платой от 350 до 430 тыс. рублей в месяц (4 000 – 6 000 евро). Для успешного прохождения конкурса на данную позицию требуется свободное владение английским языком, а откликнуться на вакансию могут жители всей страны.

Работодатели из Москвы заняли сразу четыре строчки рейтинга лучших вакансий на удаленке. Вакансии из ИТ ожидаемо заняли лидирующие позиции в рейтинге.

Третье место в общем рейтинге удалёнщиков в сентябре занимает DevOps-инженер с опытом работы от 6-ти лет и зарплатой до 345 тыс. рублей. Успешному кандидату работодатель обещает гибкий и удобный график работы и фиксирования оплаты в долларах или евро.

Работодатели из Санкт-Петербурга заняли на этот раз три строчки рейтинга лучших вакансий на удаленке. На четвертом месте расположилась должность PHP-разработчика с зарплатой от 270 до 335 тыс. рублей в месяц и опытом работы от 6-ти лет. Работодатель ожидает, что будущий сотрудник будет владеть английским на разговорном уровне и обладать широким стеком технологий. Пятое место в рейтинге занимает Android-разработчик с опытом работы от 3-х лет, свободным английским языком и зарплатой до 300 тыс. рублей.

Седьмое место заняла вакансия разработчика в немецкой компании с возможностью дальнейшей релокации в Германию – до 300 тыс. рублей в месяц. Работодатель предлагает зарплату от 1 500 до 2 500 евро сразу, а после переезда в Германию – от 5000 евро и более. Компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве и берет себя все расходы по переезду специалиста и членов его семьи.

Из вакансий не из индустрии ИТ в рейтинге на втором месте расположилась должность руководителя проектов в московскую компанию по подбору персонала, аутсорсингу бухгалтерских и кадровых функций, закупкам и ведению административно-хозяйственной деятельности. Топ-менеджеру предлагают зарплату до 350 тыс. рублей в месяц, а требуемый опыт работы составляет от 3-х лет. На шестом месте − вакансия генерального директора в образовательном центре в Санкт-Петербурге с зарплатой до 300 тыс. рублей.

Будущему сотруднику предлагают полностью удаленную работу с ежемесячными и ежеквартальными бонусами, а также возможность получения опциона в компании. Кандидат должен иметь опыт работы от 3-х лет на позиции топ-менеджмента, запускать новые направления и системно выстраивать свою работу.

В сентябре количество вакансий, предлагающих дистанционную занятость, составляет 7,2% от общего числа вакансий. Наибольшая доля вакансий на удаленке – в сфере IT, call-центрах, продажах, онлайн образовании и проектировании.