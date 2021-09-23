В Бурятии продолжаются поиски пяти пропавших мужчин

Спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены. Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели в пешем порядке проводят осмотр береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай.

Напомним, в минувшую среду поступила информация о невыходе на связь в установленное время группы добровольцев, ушедших на поиски рыбака, пропавшего в районе реки Снежной 9 сентября во время сплава.