Абрамченко: Масштабную реновацию проведут в Байкальске

Масштабную реновацию планируют провести в Байкальске Иркутской области с помощью использования деревянного домостроения в ближайшее время. Байкальск станет первым экогородом в России, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко. Первым этапом на пути создания экогорода станет переселение граждан из аварийного жилья в многоквартирные дома с деревянными конструкциями.

– Есть такой город Байкальск, на территории которого расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. И вы знаете, что мы занимаемся рекультивацией этой площадки. Это очень сложный проект, все мировое сообщество внимательно следит за этим проектом, потому что Байкал является объектом ЮНЕСКО <...> Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена. Экологические стандарты очень высокие, и мы хотим сделать город Байкальск таким первым, полностью экогородом в России, – сообщила она в рамках обсуждения результатов Всероссийского конкурса типовых проектов индивидуального жилья с применением деревянных конструкций на площадке ДОМ.РФ.

Абрамченко отметила, что она уже обсудила эти планы с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.