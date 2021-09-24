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МУП «ИркутскАвтодор» вышел на безубыточность по итогам первого полугодия 2021 года

По поручению мэра города Руслана Болотова специалисты Управления финансового контроля администрации Иркутска провели внеплановую проверку финансовой деятельности МУП «ИркутскАвтодор» за первое полугодие 2021 года. Предприятие за отчетный период вышло на безубыточность, в то время, как за аналогичный период 2020 года несло убытки, что угрожало банкротством.

– Положительной динамики удалось достичь за счет снижения собственных расходов предприятия и ряда оптимизационных мероприятий. Кроме этого МУП «ИркутскАвтодор» развернул активную работу в качестве привлекаемой подрядной организации на различных дорожных ремонтах, – отметил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

С начала 2021 года на предприятии ведется работа по обновлению парка техники. Всего до конца года в «ИркутскАвтодор» поступит 32 единицы, из них девять уже прибыли в Иркутск. Это три лаповых снегопогрузчика для уборки и погрузки снега и льда с обочин дорог, два подметально-уборочные машины «ПУМА», предназначенные для поддержания чистоты и сбора мелких фракций с проезжей части, два прицепа для перевозки различной техники, а также экскаватор-погрузчик среднего размера для земляных и погрузочно-разгрузочных работ и седельный тягач МАЗ для транспортировки различных прицепов большой длины и веса. В начале года на средства предприятия закупили три комбинированные уборочные машины, тротуарный асфальтоукладчик и каток на 4500 кг.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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