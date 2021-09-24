Опубликованы вакансии с зарплатой более 200 тыс. рублей в Иркутской области

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, размещенные работодателями в сентябре, и выяснили, в каких профессиональных сферах сотрудникам чаще всего предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей в Иркутской области, результаты исследования публикует SIA.RU.
«Больше всего высокооплачиваемых вакансий в регионе приходится на три сферы: продажи (26% вакансий от всего объема предложений с указанным уровнем зарплаты), строительство (21%), и замыкает тройку сфера информационных технологий (20%)», – отмечают аналитики.
В частности, высокие зарплаты предлагают вахтовикам. Так, например, главный геолог может зарабатывать от 300 тысяч рублей на руки. Место работы – рудник в Бурятии.
В сфере информационных технологий вакансии нередко предлагают иногородние компании. Например, вакансия для инженера DevOps от столичной компании-работодателя предполагает удаленную работу с полной 8-часовой занятостью. Оплата предлагается от 200 до 400 тысяч рублей на руки.
В сфере продаж в качестве работы с высоким доходом можно рассмотреть должность руководителя отдела продаж с зарплатой до 200 тысяч.
Список наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября 2021 года:
|
Вакансия
|
Зарплата
|
Ссылка на вакансию
|
Главный инженер
|
от 250000 руб.
|
Главный геолог
|
от 300000 руб.
|
Комплектовщик
|
от 297100 руб.
|
Senior Java Developer
|
от 250000 руб.
|
Event-менеджер / Организатор мероприятий
|
от 250000 руб.
|
Инженер DevOps
|
200000 – 400000 руб.
|
Повар
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от 240000 руб.
|
Коммерческий директор (г. Новосибирск)
|
от 400000 руб.
|
Руководитель отдела продаж
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от 170000 руб.
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Оператор производственной линии
|
112500 – 225000 руб.