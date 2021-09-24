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Опубликованы вакансии с зарплатой более 200 тыс. рублей в Иркутской области

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии, размещенные работодателями в сентябре, и выяснили, в каких профессиональных сферах сотрудникам чаще всего предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей в Иркутской области, результаты исследования публикует SIA.RU.

«Больше всего высокооплачиваемых вакансий в регионе приходится на три сферы: продажи (26% вакансий от всего объема предложений с указанным уровнем зарплаты), строительство (21%), и замыкает тройку сфера информационных технологий (20%)», – отмечают аналитики.

В частности, высокие зарплаты предлагают вахтовикам. Так, например, главный геолог может зарабатывать от 300 тысяч рублей на руки. Место работы – рудник в Бурятии.

В сфере информационных технологий вакансии нередко предлагают иногородние компании.  Например,  вакансия для инженера DevOps от столичной компании-работодателя предполагает удаленную работу с  полной 8-часовой занятостью. Оплата предлагается от 200 до 400 тысяч рублей на руки.

В сфере продаж в качестве работы с высоким доходом можно рассмотреть должность руководителя отдела продаж с зарплатой до 200 тысяч.

Список наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября 2021 года:

Вакансия

Зарплата

Ссылка на вакансию

Главный инженер

от 250000 руб.

https://hh.ru/vacancy/48000736

Главный геолог

от 300000 руб.

https://hh.ru/vacancy/41802428

Комплектовщик

от 297100 руб.

https://hh.ru/vacancy/46471809

Senior Java Developer

от 250000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47415610

Event-менеджер / Организатор мероприятий

от 250000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47439233

Инженер DevOps

200000 – 400000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47603421

Повар

от 240000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47650372

Коммерческий директор (г. Новосибирск)

от 400000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47795297

Руководитель отдела продаж

от 170000 руб.

https://hh.ru/vacancy/48053648

Оператор производственной линии

112500 – 225000 руб.

https://hh.ru/vacancy/47641261

/ Сибирское Информационное Агентство /
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