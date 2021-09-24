МТС увеличила скорость интернета на треть в десяти районах Приангарья

Среди них – Нижнеилимский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Чунский, Куйтунский, Заларинский, Усть-Илимский районы.

Скорость интернета также увеличили в пригородах Братского, Иркутского, Усольского и Черемховского районов.

«В общей сложности, под модернизацию попали более 30 населенных пунктов. Теперь у жителей этих районов весьма шустрые интернет-скорости, они могут смотреть потоковое видео, в том числе, в нашем любимом кинотеатре КИОН, онлайн-трансляции концертов. мероприятий, обмениваться тяжелым контентом, оформлять пособия на портале Госуслуг и многое другое», – рассказал директор компании в Иркутской области Владислав Божеев на своей странице в Инстаграм.