Число госпитализированных с ковидом в Приангарье впервые за 3,5 недели превысило 2 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации на 26 сентября, число госпитализированных превысило 2 тысячи. Ранее значение выше этого показателя фиксировалось 2 сентября.

Заболели за день 373 человека, выздоровели – 315. Всего с начала пандемии COVID-19, по официальным данным, обнаружен у 107,9 тысячи людей.

Умерли за сутки 12человек непосредственно от ковида, один – от сопутствующих патологий.

В лидерах по суточному приросту заболевших – Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Братск, Иркутский район и Тулун.