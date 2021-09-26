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Число госпитализированных с ковидом в Приангарье впервые за 3,5 недели превысило 2 тысячи

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации на 26 сентября, число госпитализированных превысило 2 тысячи. Ранее значение выше этого показателя фиксировалось 2 сентября.

Заболели за день 373 человека, выздоровели – 315. Всего с начала пандемии COVID-19, по официальным данным, обнаружен у 107,9 тысячи людей.

Умерли за сутки 12человек непосредственно от ковида, один – от сопутствующих патологий.

В лидерах по суточному приросту заболевших – Иркутск, Ангарск, Усть-Илимск, Братск, Иркутский район и Тулун.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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