Пять проблемных объектов компании-банкрота «МолдРосс» достроят в Иркутске

У иркутских дольщиков появилась надежда. Пять проблемных будут достроены Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области, которому определением Арбитражного суда Иркутской области переданы права и обязательства застройщика-банкрота ООО «МолдРосс». В соответствии с действующим законодательством региональный фонд должен передать квартиры не позднее чем через три года с момента получения прав застройщика, что восстановит нарушенные права граждан – участников строительства.

Предстоит завершить строительство пяти проблемных объектов застройщика ООО «МолдРосс», расположенных в г. Иркутске на пересечении улиц Байкальской и Дыбовского блок-секции №№ 1,2; 4,5; 6,7 (условный адрес: ул. Дыбовского 4; 4/2; 4/3), а также по улице Сибирская блок-секции №№ 1,2; 3 (условный адрес: ул. Лыткина 4; 4а).

Напомним, что строительство началось в 2008 году, в 2010-м строительно-монтажные работы были приостановлены. Застройщик ООО «МолдРосс» является банкротом с 20 сентября 2018 года.

Средства на софинансирование завершения строительства данных объектов предусмотрены бюджетом Иркутской области. Также Соглашение о софинансировании мероприятий по завершению строительства объектов ООО «МолдРосс» заключено в апреле 2021 года между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и Фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области.

В настоящий момент специалистами Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Иркутской области проводится инвентаризация проблемных объектов.