Эксперты ВТБ примут участие в деловой программе Финала Международного студенческого чемпионата мира по программированию ICPC

В Москве с 1 по 6 октября впервые пройдет Финал Международного студенческого чемпионата мира по программированию International Collegiate Programming Contest (ICPC), на который приедут более 100 команд из более чем 40 стран. ВТБ выступает стратегическим спонсором мероприятия. В рамках Финала ICPC в Москве пройдет двухдневная деловая программа, состоящая из лекций, дискуссий и воркшопов. В ней примут участие эксперты ВТБ.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик и заместитель руководителя департамента ИТ-архитектуры, вице-президент ВТБ Михаил Хасин примут участие в организованном Российским фондом развития информационных технологий Open source Summit, который проходит в рамках деловой программы ICPC. На мероприятии планируется открытое обсуждение стратегии развития, разработки и использования программного обеспечения на основе открытого кода.

Руководитель департамента управления и координации технологических изменений, старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов выступит в рамках HR-трека, где компании-лидеры ИТ-рынка расскажут о навыках, полезных для выпускников вузов, трендах на рынке труда и типичных карьерных треках молодых специалистов.