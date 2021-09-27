Банк ВТБ запустил стрит-арт флешмоб в рамках российского этапа FORMULA 1

Банк ВТБ поддерживает проекты в различных сферах для получения положительного синергетического эффекта, объединяя таланты, ресурсы и лучшие практики. На этот раз в рамках гоночного уикенда FORMULA 1 зрители смогут попробовать себя в роли уличных художников, используя точную копию болида для нанесения уникального рисунка. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи Автодроме.

В арт-пространстве банка ВТБ, который с 2017 года выступает титульным спонсором российского этапа Гран-при «Формулы-1», будет установлена точная копия болида гонщиков «Формулы-1», на которую каждый зритель совместно с художником Алексеем Михеевым сможет нанести изображение или надпись. После окончания российского этапа Гран-при расписанный болид будет перенесен в Автомузей Ника Панули на Сочи Автодроме и станет частью постоянной экспозиции.



Для того чтобы оставить на болиде надпись или рисунок, посетитель арт-пространства должен совершить несколько простых действий: сделать на стенде фотографию и разместить ее в любой социальной сети. После этого нужно показать публикацию промоперсоналу — и можно начинать творить. Все фотографии участников после окончания мероприятия будут объединены в единую фотогалерею ВТБ, посвященную Formula 1. Она будет смонтирована в коллаж и размещена в автомузее рядом с болидом.



«Ежегодно мы очень плотно работаем над подготовкой российского этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ вместе с организаторами со стороны „Росгонок“, и каждый раз в рамках гоночного уикенда предусмотрено много разных активностей для зрителей. На этот раз специальный проект, который придуман и реализован банком на территории Олимпийского парка, создан на стыке двух наших социальных программ — „Спортивная страна“ и „Культурная страна“. Мы разработали арт-пространство, где каждый посетитель может принять участие в создании оригинального арт-объекта и оставить свой след в истории гонки. В течение нескольких дней посетители вместе с художником Алексеем Михеевым будут наносить граффити на макет болида, а после он отправится в музей Сочи Автодрома и останется там в постоянной экспозиции», — рассказал Виктор Лукьянов, старший вице-президент банка ВТБ.



Российский этап FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2021 проходит с 23 до 26 сентября на Сочи Автодроме. Четыре дня Гран-при организованы с учетом всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов.