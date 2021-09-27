Газпромбанк повысил ставки по вкладам

С 24 сентября Газпромбанк изменил процентные ставки по вкладам «Ваш успех», «Копить» и «Управлять».

По вкладу «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. руб., ставка выросла на 0,7 п.п. Теперь клиент может получить до 5 % годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка, который определяется вкладчиком при заключении договора и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.

Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации теперь составляет до 6,79 % годовых. В дистанционных каналах обслуживания вклад можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. руб. или 500 долларов США, а в офисе Банка – от 100 тыс. руб. или 1500 долларов США.

По вкладу «Ваш успех» увеличены ставки на 0,3 п.п. до 6,50% годовых с учетом капитализации при размещении на срок 367 дней и на 0,29 п.п. до 6,60% при размещении на срок 548 дней. Максимальную доходность 7,25% годовых с учетом капитализации можно получить при размещении от 50 тыс. руб. на срок 1095 дней. Возможность пополнения и частичного снятия суммы депозита не предусмотрены.

Вклады «Ваш успех», «Копить» и «Управлять» доступны для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут сразу открыть данные депозиты в приложении «Телекард 2.0». Новые клиенты для этого могут подать заявку на сайте банка на дебетовую «Умную карту», которую в удобное время бесплатно доставит представитель Банка. После ее оформления клиенту станет доступна услуга дистанционного банковского обслуживания, и он также сможет в любое время оформлять вклады через мобильное приложение «Телекард 2.0».