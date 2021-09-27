С картой Visa от Примсоцбанка сервисы ВКонтакте станут дешевле

Платёжная система Visa запустила специальное предложение для новых подписчиков сервиса VK Combo (входит в экосистему ВКонтакте). До 30 сентября 2021 года при оплате картой Visa подписка сервиса стоит в 2 раза дешевле целых 8 месяцев.

Участники акции могут приобрести подписку на музыку, кино и скидки от партнёров за 75 рублей в месяц вместо стандартных 169 рублей. Для оформления подписки необходимо зарегистрироваться на сайте vkcombo.ru, привязять карту Visa от Примсоцбанка и оплатить ею подписку сервиса с предложенной скидкой.



VK Combo - это подписка, которая позволяет слушать музыку ВКонтакте без рекламы, а также смотреть кино онлайн и получать скидки на товары и услуги партнёров. Стоимость - 169 руб. в месяц (без акции). В подписку входит: музыка ВКонтакте без рекламы, кинотеатр онлайн Wink, скидки на доставку в Delivery Club, «Еда ВКонтакте», Самокате, скидки на «Такси ВКонтакте», Ситимобил и многое другое.

