Начался прием заявок на грантовый экоконкурс для бизнеса «Зелеными шагами», организованный при поддержке АТБ

Азиатско-Тихоокеанский банк выступил генеральном партнером экологического грантового конкурса «Зелеными шагами» Фонда «Озеро Байкал» для представителей малого и среднего бизнеса Байкальского региона.

27 сентября Фонд «Озеро Байкал» объявляет о старте конкурса и начинает сбор заявок, который продлится до 10 ноября включительно.

Целью конкурса является поддержка устойчивого экологического развития бизнеса и социальных предпринимателей в Байкальском регионе, а именно в тех районах Иркутской области и Республики Бурятия, которые находятся в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории.

«Мы рады, поддержать Фонд «Озеро Байкал» с этой нужной инициативой. Иркутская область и Республика Бурятия – важные регионы присутствия АТБ. Это не просто вклад в поддержку малого и среднего бизнеса Байкальского региона, но и возможность помочь им внедрить в свою деятельность принципы социальной и экологической ответственности. А для нашего банка – шаг вперёд в области устойчивого развития, в которой экспертиза Фонда «Озеро Байкал» незаменима», - рассказал председатель правления АТБ Алексей Коровин.

«Грантовый конкурс для бизнеса – это первый шаг на пути поддержки ответственных предпринимателей, поиска решений для заинтересованных сторон по импакт-инвестициям в Байкальском регионе. Нам важно познакомиться с теми, для кого цели устойчивого развития становятся частью ДНК бизнеса, и мы выбрали путь практико-ориентированного знакомства. В рамках совместной инициативы АТБ и Фонда мы поддержим процесс экологизации бизнеса на Байкале на основе задач следующих Целей устойчивого развития ООН до 2030 года: «Чистая вода»; «Чистая энергия»; «Ответственное потребление и производство»; «Устойчивые города»; «Сохранение экосистем суши»; «Партнерство в интересах ЦУР», – отмечает генеральный директор Фонда «Озеро Байкал» Анастасия Цветкова.

Фонд предлагает поддержку в трех номинациях:

«Экологическая инновация в бизнесе»: проекты, направленные на внедрение технологий для рационального использования ресурсов и снижения нагрузки на окружающую среду. Например, внедрение устойчивого обращения с отходами потребления, включая их переработку; установка энерго- и водосберегающего оборудования; переход на альтернативные источники энергии; «Устойчивые населенные пункты»: проекты, направленные на развитие инфраструктуры и улучшение среды в городах и поселениях. Приоритетное направление – экологичное благоустройство общественной территории в населенном пункте местонахождения бизнеса. В целевую аудиторию проекта должны входить не только сотрудники компании, но и потребители услуг бизнеса, а также местные жители. Один из примеров потенциального проекта – благоустройство общедоступной территории около гостиницы или кафе с использованием переработанных материалов из вторичного сырья; «Зеленая корпоративная среда»: проекты, направленные на популяризацию принципов ответственного потребления и производства внутри компании, Повестки устойчивого развития ООН и включение их в бизнес-стратегию. Экопросветительские программы и мероприятия, а также создание программ экологической ответственности бизнеса приветствуются в этой номинации.

К участию приглашаются юридические лица – субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в городах Иркутск, Улан-Удэ, а также в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Приоритетные отрасли деятельности участников: обработка отходов, торговля, услуги гостиниц, услуги общественного питания, образование, сельское хозяйство, строительство зданий, консалтинг, образование, персональные услуги.

Максимальный размер гранта для каждой из трех номинаций составит 335 тысяч рублей. Победители будут объявлены не позднее 6 декабря 2021 года. Подробнее ознакомиться с шаблоном заявки, составом Жюри и Положением о конкурсе, а также задать вопросы организаторам и членам Жюри через форму обратной связи можно на сайте.

Фонд «Озеро Байкал» — некоммерческая организация, учрежденная с целью содействия проектам, которые направлены на сохранение и устойчивое развитие Байкальской природной территории и озера Байкал. АТБ сотрудничает с Фондом в рамках инициатив по поддержке предпринимательского сообщества Байкальского региона в изучении и реализации принципов устойчивого развития.