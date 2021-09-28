В Иркутске завершается благоустройство части общественных территорий

​В Иркутске благоустройство общественных территорий в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» находится на завершающем этапе. В этом году в порядок приводили не только скверы и парки, но и пространства вблизи жилых домов. Об этом сообщила начальник департамента городской среды Марина Шевела. Так, в Ленинском округе были благоустроены территории по адресам: улица Розы Люксембург, 227-229 и улица Розы Люксембург, 217-217а. Там установлены лавочки, проведено освещение, обустроены баскетбольные площадки с местами для болельщиков, различные зоны с игровыми площадками для детей, уложен резинопол, а также установлены сценические площадки для проведения праздников.

– Аналогичные территории – это непросто двор, это уютный скверик, объединяющий жителей близлежащих домов. Там можно проводить праздники и мероприятия, гулять с детьми. Архитекторы пытались создать качественную городскую среду с заботой о комфорте иркутян, – отметила Марина Шевела.

По словам начальника департамента городской среды, благоустроена и территория по адресу: улица Волжская, от дома № 14-А до дома № 15. Там проведена перекладка тротуарной плитки и установлен новый бордюр, демонтированы металлические пешеходные ограждения. Сделан водоотводной лоток. Для жителей установили лавочки, качели, вазоны для цветов. Высадили живую изгородь, кустарники и газон. Завершаются работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и на бульваре Рябикова.

Напомним, что по проекту «Формирование комфортной городской среды» всего в Иркутске в 2021 году обустраивается 54 двора и 17 общественных пространств.