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Размер страховых пенсий к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей

Об этом заявили в Совете Федерации, передает ТАСС.

Сейчас средний размер страховых пенсий – 17 444 рубля, отметила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что к 2024 году средний размер страховых пенсий в РФ составит 20 тыс. рублей.

«В прошлом году, когда мы утверждали бюджет на 2021 года и на плановый период 2022 и 2023 годов, индексация страховых пенсий закладывалась с таким расчетом, чтобы это было, во-первых, выше уровня инфляции, а во-вторых, чтобы ежегодно средний размер пенсии увеличивался не меньше, чем на одну тысяч рублей. С тем, чтобы к 2024 году средний размер пенсии достиг 20 тыс. рублей», – пояснила сенатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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