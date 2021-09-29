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Сбер планирует выдать до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты на Байкале

Сбер рассматривает возможность выдачи до 40 млрд рублей кредитов на туристические проекты, которые будут реализованы на озере Байкал, сообщает Корпорация развития Иркутской области.

На прошедшей в Москве презентации Иркутской области и Бурятии иркутские власти представили проекты санаторно-курортного центра, эко-поселка с апартаментами «Альпийская деревня», эко-отеля, отеля-шале, апартаментов в Байкальске. Кроме того, в презентацию вошли проекты «Городская коммерческая зона на территории архитектурно-этнографического музея «Тальцы», «Мальта — туристический археологический кластер», «Санаторий Таежный» и другие.

В самом Иркутске планируется создание современного пространства в центре, музейно-туристического комплекса «Центр изучения человека», многофункциональной туристско-развлекательной зоны отдыха на берегу Ангары. Ожидается, что новые турпроекты позволят увеличить поток туристов до 3 млн человек к 2024 году.

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«Ставку делаем на организованный туризм, с учетом существующей экологической повестки и баланса по развитию экономики и сохранению природы, – пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. — Сегодня мы видим картину возросшего спроса на отдых на Байкале и в других местах Иркутской области. Только в первом квартале 2021 года у нас в регионе побывало 480 тысяч туристов, что на 278 тысяч человек больше, чем в «доковидном» 2019-м. При этом сейчас развивается внутренний туризм, что позволяет нам прогнозировать стабильный рост турпотока внутри страны, в том числе, благодаря государственным мерам поддержки – например, кешбэку за поездки по России».

 

Бурятия и Иркутская область также заинтересованы в сотрудничестве со Сбером и в других отраслях. Бурятия рассматривает возможность привлечения компании к запуску информационного расчетного центра по жилищно-коммунальным услугам. Иркутская область обсуждает возможность сотрудничества с банком при строительстве жилья.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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